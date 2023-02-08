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ISU подал апелляцию в CAS на решение по делу фигуристки Валиевой

Спорт
ISU подал апелляцию в CAS на решение по делу фигуристки Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) решил подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Незадолго до этого союз ознакомился с мотивировочной частью Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по оправдательному приговору.

РУСАДА ранее оправдало Валиеву по делу о допинге. Агентство пришло к выводу, что фигуристка не нарушала антидопинговые правила. Сотрудники организации дважды проверили молодую спортсменку на допинг в ноябре и декабре прошлого года.
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