ANSA: премьер Италии Мелони намерена встретиться с Зеленским на полях саммита ЕС

Предположительно, встреча состоится после общения Зеленского с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Для этого украинский президент посетит Париж за день до саммита ЕС, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».