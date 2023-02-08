ANSA: премьер Италии Мелони намерена встретиться с Зеленским на полях саммита ЕС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры пройдут 9 февраля в Брюсселе на полях саммита ЕС, сообщило агентство ANSA со ссылкой на дипломатические источники.
Предположительно, встреча состоится после общения Зеленского с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Для этого украинский президент посетит Париж за день до саммита ЕС, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ранее Мелони сообщила о планах Зеленского начать мирный диалог с Россией. По ее словам, украинский президент разрабатывает соответствующий план. Премьер Италии также призвала страны нарастить усилия в данном направлении.