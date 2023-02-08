Сунак не стал делать исключений относительно передачи истребителей Киеву

«Ничто не исключено» в вопросе поставок истребителей на нужды украинской армии. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Риши Сунак на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.
Встреча Сунака и Зеленского прошла в английском графстве Дорсет. По словам главы британского правительства, он уже говорил с украинским лидером о транзите боевых самолетов для Киева. Премьер-министр отметил, что уже объявлено о решении тренировать летчиков ВВС Украины по стандартам Североатлантического альянса.
«Процесс подготовки украинских летчиков занимает определенное время. Мы начинаем это процесс сегодня. Ничего нельзя исключать», — подчеркнул Сунак.
Британский премьер отметил, что одной из сложностей при экспорте истребителей на Украину является долгая подготовка пилотов. Риши Сунак заявил о трех годах тренировок личного состава, а ранее в среду представитель политика вел речь вообще о пяти годах.