Сунак не стал делать исключений относительно передачи истребителей Киеву

Встреча Сунака и Зеленского прошла в английском графстве Дорсет. По словам главы британского правительства, он уже говорил с украинским лидером о транзите боевых самолетов для Киева. Премьер-министр отметил, что уже объявлено о решении тренировать летчиков ВВС Украины по стандартам Североатлантического альянса.