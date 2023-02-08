Жители ДРК вышли на массовые демонстрации против бездействия контингента ООН

Киншаса, 8 февраля. Жители восточного региона Демократической Республики Конго вышли на массовые митинги против бездействия контингента многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций (МОНУСКА).
Демонстранты критикуют миротворцев за отсутствие реакции на бесчинства боевиков из группировки «Движение 23 марта» (М23). Протестующие призывают их начать противодействие радикалам либо покинуть территорию страны.
Митингующие построили баррикады, которыми перекрыли дорогу для транспорта «голубых касок». Они обвинили контингент МОНУСКА в безразличии к активности террористов и их преступлениям в отношении мирных граждан.
Позднее несколько жителей напали на конвой миротворцев и подожгли четыре грузовика со снаряжением. В ответ на подобную акцию сотрудники комплексной миссии ООН открыли огонь по митингующим.
В результате стрельбы «голубых касок» погибли пять человек. Кроме того, еще 12 протестующих были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.
Ранее боевики атаковали вертолет миротворцев на северо-востоке ДРК. Представители МОНУСКА сообщили об отсутствии подробной информации о нападавших и не приняли никаких ответных действий.