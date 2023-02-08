Посольство России предупредило о последствиях из-за поставки британских самолетов Украине

По словам дипломатов, поставка британских самолетов в украинские войска приведет к военно-политическим последствиям как для Европы, так и для всего мира. В посольстве подчеркнули, что Москва обязательно ответит на любые недружественные шаги со стороны Лондона, передает ТАСС.

