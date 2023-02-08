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Посольство России предупредило о последствиях из-за поставки британских самолетов Украине

Политика
Посольство России предупредило о последствиях из-за поставки британских самолетов Украине

Потенциальная поставка Великобританией истребителей на Украину обернется крайне серьезными последствиями. Об этом сообщили представители посольства России в Лондоне.

По словам дипломатов, поставка британских самолетов в украинские войска приведет к военно-политическим последствиям как для Европы, так и для всего мира. В посольстве подчеркнули, что Москва обязательно ответит на любые недружественные шаги со стороны Лондона, передает ТАСС.

«Хочется напомнить официальному Лондону: именно на его совести при таком сценарии (поставках истребителей) будет «кровавая жатва» очередного витка эскалации, а также вытекающие из этого военно-политические последствия для Европейского континента и всего мира», — заявили дипломаты.

Ранее ряд СМИ сообщали, что правительство Великобритании обсуждает возможность поставки своих истребителей на Украину. Помимо этого, Лондон может отправить Киеву и другие боевые самолеты.
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