Пенсионерка оказалась в реанимации после падения на льду в Петербурге

Подобные ситуации в Петербурге, к сожалению, не редкость. Жители города уже не первый год жалуются на некачественную уборку улиц, тротуаров, дорог и дворов. Ежедневно они направляют множество сообщений губернатору Александру Беглову, однако ситуация принципиально не меняется.