Пенсионерка оказалась в реанимации после падения на льду в Петербурге

Пожилая жительница Санкт-Петербурга угодила в реанимацию после падения на гололеде. Информацию об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на улице Химиков. Как уточнил собеседник «Невских Новостей», женщина упала, однако в больницу обращаться не стала. Позднее ее состояние ухудшилось, из-за чего пришлось вызвать скорую помощь. Врачи приняли решение отвезти пенсионерку в реанимацию.
Там женщине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Также были свидетельства ушиба головного мозга и хронической субдуральной гематомы.
Подобные ситуации в Петербурге, к сожалению, не редкость. Жители города уже не первый год жалуются на некачественную уборку улиц, тротуаров, дорог и дворов. Ежедневно они направляют множество сообщений губернатору Александру Беглову, однако ситуация принципиально не меняется.