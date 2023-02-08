События на Украине к 21:00 8 февраля: в Харькове поражен авиазавод, Зеленский посетил Великобританию

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 8 февраля.
Россия
Силы Российской Федерации нанесли огневое поражение 74 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением оперативно-тактических средств, армейской авиации, ракетных войск и артбатарей. Обстрелам подверглись 123 точки скопления живой силы и военной техники противника.
На Херсонском направлении ВСУ понесли потери в районе Ольговки, лишившись минометного расчета в результате контрбатарейной борьбы со стороны РФ.
Кроме того, был разрушен цех предприятия авиационной промышленности в городе Харькове, где проводилась модернизация беспилотников и барражирующих боеприпасов.
В течение суток средствами противовоздушной обороны удалось сбить 11 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS и уничтожить десять беспилотных летательных аппаратов.
Также в течение дня наносились удары по инфраструктуре в Сумской и Черниговской областях, о чем сообщают официальные украинские источники и местные жители. Примечательно, что поражение происходило ракетами «воздух — поверхность»: российская авиация не действовала в этих регионах продолжительное время.
Ситуация в Донбассе
В районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Доброволье Донецкой Народной Республики ликвидированы три склада боеприпасов и горючего ВСУ. Кроме того, в Красногоровке поражен штаб 79-й украинской бригады.
Пехотные и танковые подразделения ВС РФ продолжают наступление на позиции ВСУ в Марьинке. Российские войска продвинулись вдоль улицы Октябрьской в центральной части населенного пункта и достигли северного участка проспекта Дружбы. У противника сохраняются линии снабжения, что является серьезной проблемой для наступающих: украинское командование продолжает перебрасывать подкрепления в западную часть Марьинки.
Ограниченная видимость затрудняет российским подразделениям обнаружение вражеских сил, скрывающихся в руинах, а также нанесение по ним ударов. Несмотря на это, ВС РФ продвигаются. Так, например, они закрепились на шиноремонтном заводе, оттеснив части 79-й бригады ВСУ.
Многоэтажные здания и жилые районы в городе серьезно повреждены, что свидетельствует об интенсивности боевых действий. Украинские войска цепляются за каждое сооружение, затрудняя продвижение российских подразделений.
Тем временем продолжаются ожесточенные бои в Бахмуте и его окрестностях.
Украина
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что ожидает от Украины победы в 2023 году. Также он анонсировал рассмотрение вопроса о передаче Киеву боевых самолетов.
Тем временем Владимир Зеленский посетил Соединенное Королевство. В своей речи по прибытии он высказал благодарность за военную поддержку и попросил дополнительное вооружение. Следующей страной, которую он посетит в ближайшее время, станет Франция.