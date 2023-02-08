События на Украине к 21:00 8 февраля: в Харькове поражен авиазавод, Зеленский посетил Великобританию

Также в течение дня наносились удары по инфраструктуре в Сумской и Черниговской областях, о чем сообщают официальные украинские источники и местные жители. Примечательно, что поражение происходило ракетами «воздух — поверхность»: российская авиация не действовала в этих регионах продолжительное время.