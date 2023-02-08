Прежде всего порядочность: итоги шестого дня опроса депутатов ГД

Более 30 депутатов Госдумы за сегодня поделились с нашими корреспондентами своим мнением относительно инициативы о запрете выезда за границу чиновникам и парламентариям на период проведения специальной военной операции. Результаты оказались достаточно неоднозначными. С одной стороны, большинство народных избранников согласны, что в трудный для страны период не время шиковать на заграничных курортах. Однако далеко не все видят смысл закреплять подобный запрет в правовом поле.
Напомним, инициативу ранее озвучил российский бизнесмен Евгений Пригожин. Опрос законодателей начался 3 февраля. За прошедшие дни своим мнением с журналистами поделились свыше 200 депутатов ГД РФ.
Руководствуйтесь внутренней этикой
Львиная доля опрошенных за сегодня депутатов поддержали инициативу, однако заявили, что имеющихся в настоящий момент механизмов рекомендательного характера более чем достаточно.
Так, член комитета Государственной думы по контролю Леонид Ивлев рассказал, что в Госдуме заседают ответственные люди. Которые и без специальных распоряжений не позволяют себе шиковать в непростое время.
«Считаю, что вообще ограничение выезда за границу для депутатов и чиновников должно быть. Но только в том случае, если они сами не понимают и начинают выезжать. У нас такого нет. Во всяком случае депутаты сознательные. Я говорю про Государственную думу. Таких прецедентов у нас не было», — рассказал он.
Член комиссии Госдумы по Регламенту и обеспечению деятельности парламента Ольга Алимова также отметила, что роскошные заграничные отпуска попросту неэтичны в нынешнее время и отметила уже существующий внутри ГД ограничительный механизм для подобных поездок.
«На фоне текущих событий совершенно неприлично публиковать свой шикарный отдых, как будто ничего не происходит. Я так думаю. Поэтому мне кажется верным решение, которое мы приняли — о необходимости сообщать о выездах», — указала она.
Аналогичной позиции придерживается и депутат Алексей Канаев. Помимо рабочих командировок, любые другие поездки должны быть ограничены внутренним регламентом.
«Принято решение об обязательном уведомлении комиссии по регламенту о подобных поездках. Рекомендация эта достаточно понятная. Поездки за рубеж могут быть связаны только со служебными командировками, имеющими отношение к межгосударственным отношениям. Ключевой фактор, как я полагаю, тут даже не с точки зрения права, а с точки зрения морали», — отметил слуга народа.
Про ограничительный регламент также рассказал и член бюджетного комитета Госдумы Виктор Селиверстов. Парламентарий указал, что вопрос правовых ограничений выезда достаточно комплексный и принимать его в спешке не стоит. При этом, по словам депутата, сам он уже давно никуда не выезжал не по работе.
«Тема непростая, надо ее рассматривать. Она в думе уже тоже обсуждается. В рекомендательном плане мы и так уже никуда не ездим, кроме командировок. Да и в принципе, куда ехать-то особо?» — подытожил он.
Однозначно запретить
Депутат, который сегодня однозначно высказался в поддержку инициативы был немногословен.
«Скажу коротко, поддерживаю», — сообщил свою позицию корреспонденту ФАН первый зампред комитета ГД по охране здоровья Леонид Огуль.
Отдыхайте на просторах необъятной
Многие депутаты, как вчера, так и сегодня, поддержали инициативу в контексте развития внутреннего туризма на Родине. В частности, парламентарий Сардана Авксентьева рассказала, что в России есть масса достопримечательностей и курортных зон, которые ничем не уступают зарубежным аналогам.
«Безусловно, конституционное право на отдых есть у любого человека. Уверенно сообщаю, что у нас в стране столько разных красот, безгранично много. Летом мы отдыхали с семьей в Крыму. Совершили замечательное автомобильное путешествие из Москвы. По дороге видели красоты нашей Родины», — пояснила собеседница ФАН.
Аналогичную позицию озвучил и депутат Абдулхаким Гаджиев. Он рассказал, что отпуск предпочитает проводить на своей малой Родине.
«Для меня предпочтительнее отдых в России. В частности, у себя в Железноводске и Дагестане. Там неимоверно красиво», — пояснил собеседник ФАН.
Член комитета по бюджету и налогам Валерий Скруг указал, что в настоящий момент средства гораздо лучше вкладывать в развитие отечественного туризма.
«Нужно все деньги оставлять здесь», — поделился народный избранник.
Почтовый голубь не долетел
Несмотря на то, что большинство парламентариев открыто озвучили свою позицию, нашлись и те слуги народа, которые по тем или иным причинам от комментариев отказались. Например, член комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Аркадий Пономарев сослался на конфиденциальность подобных сведений.
«Я понимаю, но по телефону я бы не хотел такую информацию давать», — рассказал он и закончил разговор.
Аналогичным образом поступил и его коллега Виктор Игнатов, прочитавший вопрос корреспондента в одном из мессенджеров, однако не удостоивший его каким-либо ответом.
Сотрудники РИА ФАН продолжат опрос членов Государственной думы РФ.