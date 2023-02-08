Прежде всего порядочность: итоги шестого дня опроса депутатов ГД

Более 30 депутатов Госдумы за сегодня поделились с нашими корреспондентами своим мнением относительно инициативы о запрете выезда за границу чиновникам и парламентариям на период проведения специальной военной операции. Результаты оказались достаточно неоднозначными. С одной стороны, большинство народных избранников согласны, что в трудный для страны период не время шиковать на заграничных курортах. Однако далеко не все видят смысл закреплять подобный запрет в правовом поле.

