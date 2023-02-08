«Каждый раз выходила замуж на всю жизнь»: Татьяна Буланова о своих мужчинах

Певица более десяти лет состояла в браке с футболистом Владиславом Радимовым. В эксклюзивном интервью ФАН артистка вспомнила о многочисленных изменах бывшего мужа. Брак Булановой и Радимова распался в 2016 году, союз не спасло даже появление на свет общего сына. После развода в Сети активно обсуждались слухи о том, что причиной разлада в звездной семье стали многочисленные измены футболиста. Масла в огонь добавила фитнес-тренер Ирина Яковлева из Санкт-Петербурга, утверждавшая, что Радимов на протяжении семи лет состоял с ней в любовной связи. Буланова опровергла эту версию и добавила: к моменту, когда она узнала об изменах избранника, ей было уже все равно.