«Каждый раз выходила замуж на всю жизнь»: Татьяна Буланова о своих мужчинах

Героиней нового выпуска проекта ФАН «Откровенно» стала заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова. Певица рассказала о своем творческом пути и поделилась выводами об отношениях и жизни, которые она сделала, исходя из своего опыта. Буланова признается: она не приемлет для себя отношений без чувств, и ни статус, ни материальные ценности не способны заменить любовь.
Певица более десяти лет состояла в браке с футболистом Владиславом Радимовым. В эксклюзивном интервью ФАН артистка вспомнила о многочисленных изменах бывшего мужа. Брак Булановой и Радимова распался в 2016 году, союз не спасло даже появление на свет общего сына. После развода в Сети активно обсуждались слухи о том, что причиной разлада в звездной семье стали многочисленные измены футболиста. Масла в огонь добавила фитнес-тренер Ирина Яковлева из Санкт-Петербурга, утверждавшая, что Радимов на протяжении семи лет состоял с ней в любовной связи. Буланова опровергла эту версию и добавила: к моменту, когда она узнала об изменах избранника, ей было уже все равно.
Спустя семь лет после расставания с Радимовым певица Татьяна Буланова собирается узаконить отношения со своим новым избранником Валерием Рудневым. Артистка впервые рассказала, как планирует провести свадьбу. Буланова призналась, что в священный союз пара вступит летом в Санкт-Петербурге. По словам артистки, для нее самой пышное празднование не имеет особого значения, но ее жених впервые станет супругом, поэтому подходит к торжеству со всей серьезностью. После бракосочетания во дворце пара собирается прокатиться на трамвае или на катере. А завершат вечер молодожены в одном из видовых ресторанов города.
Исполнительница также рассказала о реакции детей от предыдущих браков на появление нового мужчины в ее жизни. По словам Булановой, сыновья порадовались за нее, потому что хорошо относятся к Рудневу. Однако слухи о том, что певица собирается в третий раз стать мамой при помощи ЭКО, она опровергла: жених и невеста еще не дошли до обсуждения вопроса о детях.
В большом интервью ФАН артистка также рассказала, как относится к спецоперации и какие чувства испытала, участвуя в концертах для раненых бойцов. Кроме того, она поделилась нелестным мнением о звездах, которые, покинув Россию, теряют малейшее чувство благодарности Родине, которая взрастила их.
Полную версию нового выпуска «Откровенно» с Татьяной Булановой смотрите на платформах ФАН 9 февраля.