Продюсер Павел Рудченко объяснил, почему Билан и Агутин потеряли место в шоу «Голос»

Проект «Голос» выходит на Первом канале с 2012 года. Через два года появился детский вариант вокального конкурса, а еще через время — для людей старше 60 лет, сообщает портал utro.ru. На протяжении десяти лет ведущим шоу был Дмитрий Нагиев. Сейчас его заменили Лариса Гузеева и Яна Чурикова.