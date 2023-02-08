Продюсер Павел Рудченко объяснил, почему Билан и Агутин потеряли место в шоу «Голос»

Музыкальный продюсер Павел Рудченко объяснил, почему певцы Дима Билан и Леонид Агутин лишились места в креслах жюри шоу «Голос». Он уверен, что дело в желании создателей проектов повысить его рейтинги.
«Просто руководство Первого делает рокировку по членам жюри. Возможно, рейтинги хотят увеличить, проект вывести на новый уровень. Столько сезонов прошло — нужно что-то изменить», — заявил Рудченко порталу BLITZ+.
Проект «Голос» выходит на Первом канале с 2012 года. Через два года появился детский вариант вокального конкурса, а еще через время — для людей старше 60 лет, сообщает портал utro.ru. На протяжении десяти лет ведущим шоу был Дмитрий Нагиев. Сейчас его заменили Лариса Гузеева и Яна Чурикова.