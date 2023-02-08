Андрей Стариков: Ни на Украине, ни в Прибалтике журналисты работать уже не могут

Эксперт считает верхом цинизма заявление Борреля, высказанное на той же конференции, о том, что, запрещая работу независимых российских СМИ в Европе, Евросоюз не нападает на свободу слова, а защищает ее. По его словам, хваленая европейская свобода слова давно канула в лету, как и другие демократические свободы, и под свободой слова в Европе сейчас подразумевают жесточайшую цензуру и преследование независимых СМИ. Наиболее радикальные формы такая свобода приобрела в прибалтийских странах и на Украине, отметил он.