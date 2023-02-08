Андрей Стариков: Ни на Украине, ни в Прибалтике журналисты работать уже не могут

Политологи расценивают заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о поддержке российских СМИ-иноагентов как свидетельство вмешательства Евросоюза во внутренние дела РФ, а также то, что курс на конфронтацию с РФ в Европе был взят еще в 1990-х.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Боррель заявил, что Евросоюз содержит российские СМИ–иноагенты, чтобы разрушить Российскую Федерацию.
«Мы на стороне российских независимых СМИ, защитников прав человека и гражданского общества. Я не могу раскрывать детали, но поверьте мне, мы поддерживаем их не только на словах, но и на практике», — признал Боррель, выступая на конференции ЕС.
Политолог, руководитель информационного агентства Baltnews Андрей Стариков считает, что глава евродипломатии сделал такое заявление, чтобы приободрить российских иноагентов, которые после латвийской истории с «Дождем»✱ начали понимать, что их сливают.
«Американская и британская разведки не расстаются с надеждой раскачать внутриполитическую ситуацию в России. Для этого нужны агенты влияния: как выехавшие, беглые несистемные оппозиционеры, а, по сути, компрадоры, так и те, кто остался в России. Это сигнал для них: мы вас все-таки будем поддерживать, мы вас не бросим», — заявил Стариков в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».
Политолог сомневается, что Запад когда-либо откажется от ложной установки, что при помощи агентов влияния можно дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в России. По его словам, западные спецслужбы будут бороться с Россией до последнего россиянина, который согласиться быть их оружием.
«Нового не придумано ничего. Поэтому в контексте гибридной войны против России они воюют с нами до последнего украинца руками украинцев, а в информационной плоскости продолжают содержать иноагентов», — пояснил политолог.
Эксперт считает верхом цинизма заявление Борреля, высказанное на той же конференции, о том, что, запрещая работу независимых российских СМИ в Европе, Евросоюз не нападает на свободу слова, а защищает ее. По его словам, хваленая европейская свобода слова давно канула в лету, как и другие демократические свободы, и под свободой слова в Европе сейчас подразумевают жесточайшую цензуру и преследование независимых СМИ. Наиболее радикальные формы такая свобода приобрела в прибалтийских странах и на Украине, отметил он.
«Самая жесткая ситуация со свободой слова сложилась на Украине - там физически невозможно работать. То же самое касается стран Прибалтики: Латвии, Эстонии, Литвы. Там за выражение независимых взглядов ты будешь задержан, против тебя будет возбуждено уголовное дело. В лучшем случае будет применена подписка о невыезде, а так — арест и тюрьма. Так случилось с нашим другом Маратом Касемом, который находится сейчас в центральной тюрьме в Латвии», — рассказал Андрей Стариков.
По его словам, европейские бюрократы давно обманывают своих граждан и мировое сообщество, заявляя, что они стоят на страже демократии. В реальности, в Европе давно сложилась тоталитарная система, которая подавляет свободу граждан ЕС и представителей других стран.
«Они играют нечестно и поступают подло давно. То, что происходит в западных странах, это не демократия, это тоталитаризм. И Боррель — вестник, оправдывающий эту тоталитарную систему откровенно глупыми словесными формулами», — отметил Андрей Стариков.
Политолог, президент АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин расценивает заявление Борреля о поддержке российских иноагентов как очередное признание западных лидеров в том, что они давно ведут конфронтационную политику в отношении РФ, которая сейчас перешла в острую военную фазу.
«Боррель раскрыл окончательно все карты, подтвердив то, о чем мы говорили с 2011 года: что есть влияние Запада на протестные настроения и оппозицию, что есть влияние европейских спонсоров на политику СМИ, где освещают протестные события и те тенденции, которые направлены против президента РФ и против России», — заявил Самонкин.
По мнению политолога, Запад не прекратил борьбу с Россией после распада СССР, а, наоборот, усилил ее, пользуясь теми возможностями, которые представились в результате демократических преобразований в России. По его словам, под видом независимых СМИ западными специалистами в РФ была создана сеть пропагандистских каналов.
«Если обратить внимание на те СМИ, на которых указывают наши в кавычках европейские друзья, то все они пришли к нам в 1990-е годы», — отметил Юрий Самонкин.
Свобода СМИ на самом Западе, по словам политолога, выродилась в изощренную форму либеральной диктатуры, при которой, как бы имеет доступ к информации, но она строго дозируется, и альтернативную точку зрения на происходящие в мире события узнать практически невозможно, отметил он.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами