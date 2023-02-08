АТОР: отдых для европейских туристов за рубежом подорожал на треть

Стоимость билетов за границу и пакетные туры для европейских туристов увеличилась на треть, сообщили представители Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Также иностранцы лишились доступа к «горящим» путевкам. Около трети всех семей Европы больше не смогут позволить себе отдых на пляже. Граждане Германии теперь будут переплачивать за отпуск от 25% до 70% относительно 2019 года.
Одной из причин такого повышения цен можно считать инфляцию. Свою роль сыграло и увеличение стоимости на энергоносители. Известно, что максимальное повышение цен на авиабилеты произошло в Италии (на 68%) и в Турции (на 50%).
Туристы из Великобритании теперь будут переплачивать за отпуск минимум 20%. Цены на туры в Испанию подорожали на четверть, а в Грецию на 71%. Стоимость путешествий внутри Британии увеличилось на 20%.