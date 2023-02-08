Депутат Певцов: защитники Родины должны иметь право на бесплатное обучение в ВУЗах

Солдаты, прошедшие службу в зоне специальной военной операции, должны быть удостоены права на получение бесплатного высшего образования. Об этом сообщил депутат Государственной думы Дмитрий Певцов в беседе с корреспондентом ФАН.
«Я считаю, что наши воины, те, кто возвращается оттуда, должны строить новую культуру и искусство. У них есть четкое понимание: что такое белое и черное, и что есть высшая любовь и взаимовыручка. Я считаю, что, помимо возможности поступить, они имеют право на бесплатное обучение в творческих вузах. Мне кажется это важно, поскольку коммерческое обучение сейчас есть везде, а попасть на бюджет практически невозможно. Так вот, если человек талантлив и отдал долг родине, мне кажется нужно поощрить его и помочь получить образование бесплатно. Я думаю, это касается не только творческих вузов, но и других тоже», — считает Певцов.
Ранее депутат Бундестага Петр Быстрон назвал репрессией лишение Виктора Медведчука гражданства Украины.