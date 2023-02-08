Президента Украины Владимира Зеленского заподозрили в недостаточной демократичности. По мнению американского издания 19FortyFive, украинский лидер виновен в атаке на свободу слова, нарушениях прав человека и травле оппозиции. Примечательно, что ранее такие серьезные обвинения в адрес Зеленского Западом отвергались, там было принято говорить об Украине в комплементарном ключе. Что же изменилось?
По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдана Безпалько, в Соединенных Штатах Америки и раньше все прекрасно понимали про Украину и писали об этом.
«Например, обвиняли же “Азов” (признан террористической организацией и запрещен в РФ. — Прим. ФАН) в том, что это нацистская организация? Обвиняли. И ничего, собственно говоря, здесь никто не предпринимает против тех людей, которые это озвучили. Но когда потребовался “Азов” как величина, боевая единица, то, соответственно, тут же оказалось, что этих боевиков можно снабжать оружием, хотя раньше их пригнали нацистской организацией. То есть все — исключительно все — делается в рамках политической целесообразности», — подытожил политолог.
Напомним, после начала специальной военной операции ВС РФ по освобождению Донбасса от укронацистов, денацификации и демилитаризации Украины президент Зеленский ввел в стране военное положение, которое и позволило ему огранивать свободу прессы, сажать людей в тюрьмы без суда и следствия, устривать гонения на Русскую православную церковь.
Ранее Богдан Безпалько высказал уверенность, что несмотря на очевидный ущерб для демократии Украины, американцы все равно не откажутся от использования Зеленского в своих целях из-за «политической целесообразности».