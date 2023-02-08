В Америке всегда все понимали про Украину и Зеленского: политолог Безпалько объяснил, почему молчали

Президента Украины Владимира Зеленского заподозрили в недостаточной демократичности. По мнению американского издания 19FortyFive, украинский лидер виновен в атаке на свободу слова, нарушениях прав человека и травле оппозиции. Примечательно, что ранее такие серьезные обвинения в адрес Зеленского Западом отвергались, там было принято говорить об Украине в комплементарном ключе. Что же изменилось?