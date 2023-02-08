Великобритания выступила против участия российских спортсменов в ОИ-2024

Великобритания призвала не допустить участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года.
Российские спортсмены не должны выступать на 33-й летней Олимпиаде в Париже, считает официальный представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Sky News.
«Мы и действительно многие другие страны имеем однозначную позицию по этому вопросу, и хотим убедиться, что мы продолжаем говорить одним голосом, и дать это ясно понять МОК», — отметил официальный представитель британского премьера.
Летняя Олимпиада стартует в Париже 26 июля 2022 года. Ранее в МОК допустили, что россияне выступят на Играх в нейтральном статусе.