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Великобритания выступила против участия российских спортсменов в ОИ-2024

Спорт
Великобритания выступила против участия российских спортсменов в ОИ-2024

Великобритания призвала не допустить участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года.

Российские спортсмены не должны выступать на 33-й летней Олимпиаде в Париже, считает официальный представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Sky News.

«Мы и действительно многие другие страны имеем однозначную позицию по этому вопросу, и хотим убедиться, что мы продолжаем говорить одним голосом, и дать это ясно понять МОК», — отметил официальный представитель британского премьера.

Летняя Олимпиада стартует в Париже 26 июля 2022 года. Ранее в МОК допустили, что россияне выступят на Играх в нейтральном статусе.
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