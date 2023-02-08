В России предложили ввести налоговый вычет для студентов с образовательным кредитом

Студенты, которые берут образовательный кредит, должны претендовать на дополнительный налоговый вычет. С такой инициативой выступило Министерство науки и высшего образования РФ.
Авторы проекта пояснили, что вычет мог бы доходить до 200 тысяч руб. за налоговый период. Он будет предоставляться в случае наличия у организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензии на такую работу по основным образовательным программам среднего профессионального или высшего образования.
Налогоплательщик должен предоставить документы, подтверждающие его фактические расходы в отчетном году, связанные с обучением, а также договор об оказании платных образовательных услуг. Полный текст инициативы можно изучить на интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.