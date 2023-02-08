В России предложили ввести налоговый вычет для студентов с образовательным кредитом

Авторы проекта пояснили, что вычет мог бы доходить до 200 тысяч руб. за налоговый период. Он будет предоставляться в случае наличия у организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензии на такую работу по основным образовательным программам среднего профессионального или высшего образования.