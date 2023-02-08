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Американская группа Limp Bizkit выпустила клип с Путиным, Зеленским и Байденом

Общество
Американская группа Limp Bizkit выпустила клип с Путиным, Зеленским и Байденом

Американская рэп-рок-группа Limp Bizkit выпустила клип на песню Out Of Style. В музыкальном видео показали президента России Владимира Путина, президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена.

Для клипа, опубликованного на официальном YouTube-канале, участники Limp Bizkit использовали технологию дипфейк и перевоплотились в лидеров разных стран. Лицо солиста Фреда Дерста заменили на лицо Путина.

Гитарист Уэс Борланд превратился в Байдена, который отвлекается и засыпает в какой-то момент. DJ Lethal, отвечающий за скретчинг, стал Зеленским.

Также в клипе появились копии лидеров Северной Кореи и Китая — Ким Чен Ына и Си Цзиньпина. Ими стали барабанщик Джон Отто и бас-гитарист Сэм Риверс.

«Мы должны быть в одной команде», — поется в треке.

В клипе музыканты в образах лидеров стран выступают в гараже перед копией актера Тома Круза. «Голливудская звезда» жарит сосиски на гриле, а в конце выкладывает из них пацифик — символ мира.

Песня Out Of Style вышла на альбоме Limp Bizkit 2021 года. Клип на этот трек группа выпустила только сейчас.
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