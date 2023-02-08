Ученые из Городского университета Гонконга назвали тип мужчин, которые склонны к сексизму

Склонны к сексизму обычно мужчины с определенными проблемами, сообщили психологи из Городского университета Гонконга.
Представители сильного пола, которые чувствуют себя обделенными, чаще всего унижают и угнетают женщин. Ученые провели эксперимент с 500 мужчинами из Китая и США. Все они ответили на вопросы об отношении к девушкам, своем психологическом состоянии и экономическом благополучии, передает журнал Psychology of Women Quarterly.
«Как оказалось, депривация (неспособность удовлетворить базовые потребности) подталкивала мужчин к негативному сексизму, женщины же никак не меняли свое отношение к противоположному полу», — говорится в статье.
Мужчины часто используют враждебный сексизм для компенсирования своих проблем. В связи с этим ученые высказали особую обеспокоенность, так как представители сильного пола чаще всего чувствуют себя обделенными.