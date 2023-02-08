Ученые из Городского университета Гонконга назвали тип мужчин, которые склонны к сексизму

Представители сильного пола, которые чувствуют себя обделенными, чаще всего унижают и угнетают женщин. Ученые провели эксперимент с 500 мужчинами из Китая и США. Все они ответили на вопросы об отношении к девушкам, своем психологическом состоянии и экономическом благополучии, передает журнал Psychology of Women Quarterly.