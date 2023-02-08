Почему стоит выкладывать треки в соцсеть ЯRUS: рассказал автор саундтрека к фильму «Холоп»

Социальная сеть ЯRUS продолжает удивлять меломанов. Славянская этническая музыка на гуслях и флейтах в исполнении Кирилла Богомилова. Его музыка звучит в музеях Московского Кремля, в городских парках, несколько мелодий вошли в популярный фильм «Холоп». Четыре альбома гусляра уже в сервисе ЯRUS.Музыка. В этой статье поближе познакомимся с виртуозным музыкантом.
С чего начался музыкальный путь исполнителя, как он относится к своей популярности и с чем связан такой необычный выбор музыкальных инструментов? На эти и другие вопросы Кирилл Богомилов ответил в эксклюзивном интервью.
— Расскажите немного о себе, давно ли вы увлекаетесь музыкой?
Мой путь в музыке начался с детства, когда зачитывался русскими народными сказками, и это наложило особый отпечаток на все мое творчество. В пять лет начал играть на скрипке, потом фортепиано, но современные инструменты мне не подошли. Еще будучи юным, пытался сконструировать свой первый музыкальный инструмент со струнами из лески. А сейчас я конструирую гусли, в том числе серьезные инструменты, имеющие достаточно много струн, дополнения к гуслям, различные акустические педали и переключатели для струн. Вместе с нашей командой мы создаем эти инструменты и распространяем по всему миру.
— Когда начали сами писать музыку?
Сочиняю последние 15 лет. Шлемовидные гусли и редкие флейты в основном использую для создания славянской эпической музыки, в том числе саундтреков для кино. Часть моих произведений исполняется в музеях Кремля, городских парках, несколько композиций вошли в нашумевший российский фильм «Холоп». Я много экспериментирую со звуковым дизайном и музыкальными стилями. Для меня главное в музыке — это дыхание сфер, эпичность и конечно же самобытность. Помимо гуслей, я всегда использую «живые инструменты» в своей студии: различные духовые, этнические, струнные инструменты для придания композициям уникальности и неповторимости.
— В каких жанрах пишите музыку?
Как правило, я работаю с этнической музыкой в собственном жанре, ищу и использую разные нестандартные подходы, как например голоса былинных героев с элементами русских средневековых инструментов и звуками природы. Один из совместных проектов сейчас создаю с участием оперных исполнительниц, а также самобытных юных вокалистов. Также работаю над своим пятым альбомом, ну и пишу богатырскую музыку для нового художественного фильма. Название пока держу в секрете.
— Как раньше пробовали заявить о своем творчестве?
Когда создал первые произведения, выгрузил их в интернет и забыл. А через некоторые время знакомые мне говорят: «Смотри, твоя музыка набрала сотни тысяч просмотров». Вот так и стал делиться музыкой с другими. А теперь это уже моя профессия и даже больше. Главное в этом деле — это вдохновение, способность много учиться, ну и самодисциплина. Сейчас достаточно много времени уделяю развитию музыки и собственного музыкального жанра - славянской эпической музыкой, помогаю и поддерживаю других музыкантов, делаю интересные коллаборации.
— Ожидали, что получите такую популярность?
К популярности я не стремлюсь. Мне всегда хотелось, чтобы русская культура заняла особое место в мире музыки. И мне радостно, что это удается сделать. Особое место уделяю богатырской тематике, эта музыка звучала в моей душе еще с детства. А теперь есть возможность делиться ей с другими.
— Расскажите историю одной из своих композиций
Одну из композиций для альбома «Славянская богатырская музыка» я создавал с использованием разных уникальных инструментов. Для этого пришлось изобрести и создать совершенно новые 30-струнные гусли с динамической двухуровневой демпферной педалью со скошенным горизонтом дек, что придало особое звучание всему альбому. В богатырской музыке я использовал разные этнические инструменты, подобрав их по звуковому диапазону. Здесь звучат двое шлемовидных гуслей 25 и 30 струн с басовым регистром, балканские флейты, лесная флейта, жалейки, русская скрипка и порядка двадцати других этнических инструментов.
— Как вы узнали про ЯRUS?
Узнал совершенно случайно, когда в России закрылась одна запрещенная соцсеть. Понравилось, что ориентация взята на наше русское. Музыку добавить оказалось не сложно, и это хорошая возможность поделиться своей музыкой с аудиторией.
ЯRUS.Музыка — это площадка, открытая для исполнителей любого уровня и стиля. На платформе одинаково ждут как популярных, так и независимых музыкантов. За полгода работы сервиса более 3000 авторов загрузили почти 20000 композиций. При этом ЯRUS.Музыка не отдает предпочтение определенным жанрам и тенденциям, и быстро развивается, формируя собственное комьюнити.