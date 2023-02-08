Почему стоит выкладывать треки в соцсеть ЯRUS: рассказал автор саундтрека к фильму «Холоп»

Мой путь в музыке начался с детства, когда зачитывался русскими народными сказками, и это наложило особый отпечаток на все мое творчество. В пять лет начал играть на скрипке, потом фортепиано, но современные инструменты мне не подошли. Еще будучи юным, пытался сконструировать свой первый музыкальный инструмент со струнами из лески. А сейчас я конструирую гусли, в том числе серьезные инструменты, имеющие достаточно много струн, дополнения к гуслям, различные акустические педали и переключатели для струн. Вместе с нашей командой мы создаем эти инструменты и распространяем по всему миру.