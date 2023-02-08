Польский профессор Шептицкий допустил превращение Украины в Израиль по инициативе Запада

Запад не исключает вариант превращения Украины в Израиль, что может вызвать негативную реакцию в Киеве. Об этом рассказал профессор Варшавского университета Анджей Шептицкий.
По его словам, сейчас можно заметить сходство между украинскими и израильскими властями в плане их отношений с западными странами.
«Однако я сомневаюсь, что в конечном итоге это хорошее решение... Статус "восточноевропейского Израиля" будет встречен украинцами с разочарованием», — отметил Шептицкий.
С февраля 2022 года на Украине идет специальная операция, направленная на демилитаризации и денацификацию страны. В Кремле не раз предостерегали Запад от передачи оружия Киеву, поскольку это может привести к эскалации.