Избирательный гуманизм: Валуев о неравном отношении Запада к жертвам землетрясения в Турции и Сирии

Свыше 45 стран предложили свою помощь Турции после разрушительного землетрясения, которое буквально сравняло с землей города на юго-востоке страны. При этом пострадавшей от стихийного бедствия Сирии вызвались помочь немногие — Россия, Иран, Ирак, спасатели-добровольцы. Хотя там так же, как и в Турции, под завалами по-прежнему остаются люди.
В авторской колонке для ФАН депутат Госдумы Николай Валуев назвал эту ситуацию «избирательным гуманизмом». По его словам, это циничное явление вполне укладывается в политику «угодных-неугодных». И раз Сирия нынче относится к последнему лагерю, то жертвы среди ее мирного населения меньше всего интересуют «цивилизованный» Запад.
В политике «угодных-неугодных» нет места состраданию, любви, гуманизму. Колонка Николая Валуева
Нам всем давно пора осознать и привыкнуть к тому, что в западной политике «угодных-неугодных» нет места состраданию, любви, гуманизму и прочим высоким качествам, которыми должен обладать человек. Есть ряд стран, которые исповедуют англосаксонскую модель поведения колониального мира. Она, в том числе, выражается в таких вот безумных по своей гадкости вещах — в избирательности гуманизма. Цинизм заключается в том, что политики данных стран на словах провозглашают этот самый «гуманизм» и буквально вывешивают его на свои флаги, но на деле их не заботят людские жертвы.
На мой взгляд у нас есть хорошая поговорка — человек познается в беде. России, например, нет абсолютно никакой разницы, где происходит несчастье. Вспомните, как в Штатах горели леса. Наша страна готова была помогать американцам. Хотя на тот момент США уже было сложно назвать даже нашими торговыми партнерами, не говоря обо всем остальном. Это был человеческий поступок и искреннее желание помочь. Поэтому Россия сейчас отправляет своих спасателей и в Турцию, и в Сирию, если надо и в Израиль отправит. И мы не ожидаем, что страны, которые избирательно проявляют свой так называемый гуманизм, в случае какой-то большой беды будут помогать России.