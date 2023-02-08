Избирательный гуманизм: Валуев о неравном отношении Запада к жертвам землетрясения в Турции и Сирии

На мой взгляд у нас есть хорошая поговорка — человек познается в беде. России, например, нет абсолютно никакой разницы, где происходит несчастье. Вспомните, как в Штатах горели леса. Наша страна готова была помогать американцам. Хотя на тот момент США уже было сложно назвать даже нашими торговыми партнерами, не говоря обо всем остальном. Это был человеческий поступок и искреннее желание помочь. Поэтому Россия сейчас отправляет своих спасателей и в Турцию, и в Сирию, если надо и в Израиль отправит. И мы не ожидаем, что страны, которые избирательно проявляют свой так называемый гуманизм, в случае какой-то большой беды будут помогать России.