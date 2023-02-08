«Некоторые действительно опасны»: депутат Певцов рассказал о негативном влиянии уехавших из России граждан

После начала специальной военной операции многие общественные и политические деятели, а также звезды отечественного шоу-бизнеса, покинули территорию России, осудив действия властей. Некоторые лидеры мнений высказали свою позицию единожды, другие, в свою очередь, продолжают активно критиковать, негативно высказываясь о будущем страны и ее граждан.