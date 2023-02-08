«Некоторые действительно опасны»: депутат Певцов рассказал о негативном влиянии уехавших из России граждан

После начала специальной военной операции многие общественные и политические деятели, а также звезды отечественного шоу-бизнеса, покинули территорию России, осудив действия властей. Некоторые лидеры мнений высказали свою позицию единожды, другие, в свою очередь, продолжают активно критиковать, негативно высказываясь о будущем страны и ее граждан.
Депутат Госдумы Дмитрий Певцов во время беседы с корреспондентом ФАН сообщил, что «уехавшие» граждане, критикующие Россию могут представлять угрозу для общества.
«Уехавшие, по поводу уезжантов, так их назовем. Кто-то уехал молча, а кто-то очень громко заявляет о своем неприятии СВО. Им стыдно, что они русские и готовы чуть ли не убивать. Такого рода поступки — это органичное продолжение их предыдущей жизни. Они точно также жили здесь, «творили» и также не любили страну, в которой они жили. От которой они получают деньги, звания, награды. Для меня ничего удивительного в этом нет, потому что многих из них я знаю лично. Что с ними делать будем решать чуть позже. Некоторые из них действительно опасны, именно из-за того, что несколько сотен тысяч, а может даже миллионы людей их полюбили. И они стали для них близкими, они имеют какое-то уважение к ним. И когда они таким образом транслируют свое мнение — это опасно. Нам нужно единение в стране. А эти люди должны отвечать за то, что они говорят», — сообщил Певцов.
Ранее ФАН писал, что депутат Андрей Гурулев поддержал инициативу запретить выезд чиновникам за пределы РФ.