Бамако, 8 февраля. Вооруженные силы Мали (FAMa) провели операцию по зачистке района города Мопти от боевиков.
Солдаты республиканской армии ликвидировали 34 террористов, конфисковали 37 автоматов АК-47 и большое количество боеприпасов. Кроме того, военнослужащие FAMa изъяли две противотанковые ракетные установки, гранаты, рации и другие различные предметы.
Власти сообщили, что потерь среди личного состава или гражданских лиц нет. Сейчас подразделения ВС продолжают зачистку региона.
При консультативной поддержке российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», армия Мали начала эффективно противостоять террористической угрозе. Тренировки с отечественными специалистами значительно повысили боеспособность FAMa и позволили вооруженным силам страны проводить масштабные операции по нейтрализации радикалов.
Ранее подразделения ВС республики отразили нападение боевиков на КПП в Сахельском регионе. Бандиты попытались застать солдат врасплох, но те своевременно отреагировали и провели успешную контратаку.