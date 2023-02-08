Вооруженные силы Мали ликвидировали более 30 боевиков в центральной части республики

При консультативной поддержке российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», армия Мали начала эффективно противостоять террористической угрозе. Тренировки с отечественными специалистами значительно повысили боеспособность FAMa и позволили вооруженным силам страны проводить масштабные операции по нейтрализации радикалов.