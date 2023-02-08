Пьяный мужчина жестоко избил знакомую и оставил умирать на морозе под Ярославлем

К преступлению оказался причастен собутыльник погибшей. Во время распития спиртного между знакомыми разгорелся конфликт. Злоумышленник жестоко избил оппонентку и вынес ее в неотапливаемую часть дома. Пострадавшая, находившаяся без сознания, скончалась.