Пьяный мужчина жестоко избил знакомую и оставил умирать на морозе под Ярославлем

Правоохранители задержали 52-летнего жителя Ярославской области, который подозревается в жестоком убийстве. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.
Инцидент произошел в деревне Лопатино. Стражам порядка стало известно об исчезновении 45-летней женщины. Были организованы поиски, в ходе которых обнаружили труп пропавшей с признаками насильственной смерти.
К преступлению оказался причастен собутыльник погибшей. Во время распития спиртного между знакомыми разгорелся конфликт. Злоумышленник жестоко избил оппонентку и вынес ее в неотапливаемую часть дома. Пострадавшая, находившаяся без сознания, скончалась.
Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.