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Причастную к убийству девушки задержали спустя 31 год в Петербурге

Происшествия
Причастную к убийству девушки задержали спустя 31 год в Петербурге

Сотрудники полиции задержали 47-летнюю жительницу Петербурга. В региональном ГУ МВД считают, что она причастна к убийству, совершенному 31 год назад.

По версии следствия, в сентябре 1991 года в квартире на проспекте Кузнецова произошло убийство 22-летней девушки. С ней расправились четверо подростков.

Затем они, при участии задержанной, отнесли и закопали труп в парке имени Ленина. Жертва считалась пропавшей без вести до 1995 года.

В начале февраля нынешнего года следователи возобновили дело по убийству. Спустя три дня фигурантку задержали. Правоохранители установили, что ее подельников уже нет в живых.
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