Полиция Новой Зеландии обнаружила в Тихом океане 3,5 тонны наркотиков

Военно-морской катер обнаружил плот с наркотиками к северо-западу от Новой Зеландии. На дрейфующем в Тихом океане судне было более 80 мешков с кокаином. Стоимость найденных запрещенных веществ оценивается почти в 316 млн долларов, сообщает Telegram-канал Zvezdanews.
Полицейские Новой Зеландии начали проводить спецоперацию под названием Hydros еще в декабре 2022 года. Наркотики должны были попасть в Австралию. Неизвестные обвязали груз сеткой с желтыми поплавками. На некоторых мешках был выбит символ Бэтмена, а внутри на упаковках изображен четырехлистный клевер.