Полиция Новой Зеландии обнаружила в Тихом океане 3,5 тонны наркотиков

Полицейские Новой Зеландии начали проводить спецоперацию под названием Hydros еще в декабре 2022 года. Наркотики должны были попасть в Австралию. Неизвестные обвязали груз сеткой с желтыми поплавками. На некоторых мешках был выбит символ Бэтмена, а внутри на упаковках изображен четырехлистный клевер.