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Король Британии начал прием Зеленского в Букингемском дворце со странного рукопожатия

Политика
Король Британии начал прием Зеленского в Букингемском дворце со странного рукопожатия

Король Великобритании Карл III поприветствовал неоднозначным рукопожатием пришедшего в Букингемский дворец президента Украины Владимира Зеленского. Корреспонденты Sky News продемонстрировали соответствующее видео в эфире.

Ролик запечатлел, как британский монарх крепко ухватился за руку украинского лидера и принялся с силой ее трясти. При этом Карл III постоянно подтягивал ее в свою сторону. Это продолжалось более десяти секунд и сопровождалось репликами политиков, после чего они прошли внутрь зала.

Как сообщалось ранее, глава Украины совершил рабочий визит в Соединенное Королевство. Там он посетил местный парламент, передает Daily Mail. Во время выступления перед его представителями Зеленский попросил предоставить официальному Киеву боевые самолеты.
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