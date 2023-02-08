Король Британии начал прием Зеленского в Букингемском дворце со странного рукопожатия

Ролик запечатлел, как британский монарх крепко ухватился за руку украинского лидера и принялся с силой ее трясти. При этом Карл III постоянно подтягивал ее в свою сторону. Это продолжалось более десяти секунд и сопровождалось репликами политиков, после чего они прошли внутрь зала.