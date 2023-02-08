Отказ от досрочных выборов привел к новым беспорядкам в Перу

Лима, 8 февраля. Беспорядки и блокады на юге Перу усилились после того, как конгресс в очередной раз отклонил несколько законопроектов о переносе выборов на 2023 год. Об этом сообщает агентство Reuters.
Демонстранты заблокировали большую часть южного региона Перу, богатого медью и историческими памятниками инков, включая Мачу-Пикчу. Усиление недовольства населения вызвано невыполнением основных требований протестов о роспуске конгресса и проведении всеобщих выборов. Конгресс Перу отклонил ранее проект президента Дины Болуарте о досрочных выборах.
Законодательный орган южноамериканской страны крайне фрагментирован и состоит из 13 блоков для голосования. Две крупнейшие партии «Народная сила» (Fuerza Popular) и «Свободное Перу» (Peru Libre) имеют всего 24 и 15 мест соответственно, что затрудняет достижение большинства, необходимого для принятия законов.
«Итак, теперь мы должны сражаться до последнего человека, мы должны сражаться до самого последнего», — заявила протестующая Адельма Киспе из города Айявири, добавив, что акции не прекратятся до тех пор, пока Болуарте не уйдет в отставку, не будут назначены новые выборы и не будет проведен референдум для новой конституции.
С момента задержания Педро Кастильо, попытавшегося незаконно распустить оппозиционный конгресс на фоне попытки импичмента, Перу охватили массовые беспорядки, в результате которых погибли по меньшей мере 50 человек. Участники требуют распустить коррумпированный конгресс и созвать досрочные выборы. Демонстрации сопровождаются жестоким подавлением протестов со стороны полиции, что привело к дополнительной волне критики правительства.