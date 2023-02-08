Опубликован первый тизер CGI-фильма Resident Evil: Death Island

Вышел дебютный тизер CGI-фильма Resident Evil: Death Island. Ролик опубликовала студия Sony Pictures на YouTube.
Новый проект станет продолжением Resident Evil: Vendetta. Фильм, который полностью создан при помощи CGI-графики, покажет зрителям две сюжетных линии.
В одной из них Леон Кеннеди будет спасать доктора Антонио Тейлора от загадочных преследователей. Центральным героем второй сюжетной линии станет Крис Редфилд, расследующий вспышку зомби-заразы в Сан-Франциско. Он выяснит, что все зараженные посещали остров Алькатрас.
Режиссером нового CGI-фильма стал Эйитиро Хасуми, пишет газета «Культура». Он работал над мини-сериалом «Обитель зла: Бесконечная тьма». Сценарий написал Макото Фуками. Премьера Resident Evil: Death Island назначена на лето этого года.