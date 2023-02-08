Опубликован первый тизер CGI-фильма Resident Evil: Death Island

В одной из них Леон Кеннеди будет спасать доктора Антонио Тейлора от загадочных преследователей. Центральным героем второй сюжетной линии станет Крис Редфилд, расследующий вспышку зомби-заразы в Сан-Франциско. Он выяснит, что все зараженные посещали остров Алькатрас.