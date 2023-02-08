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Осужденного на 22 года экс-советника главы Роскосмоса Сафронова этапируют в колонию

Происшествия
Осужденного на 22 года экс-советника главы Роскосмоса Сафронова этапируют в колонию

Бывший журналист и экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, приговоренный к 22 годам лишения свободы, находится на этапе в колонию строгого режима. На данный момент адвокаты не располагают информацией об окончательном пункте назначения, сообщает РИА Новости.

Правоохранители задержали Сафронова по обвинению в государственной измене. Было возбуждено уголовное дело.

В госкорпорации заявили, что сотрудник не имел доступа к секретным материалам. По данным ФСБ, фигурант передавал сведения, являющиеся гостайной, одной из спецслужб НАТО. Сафронов свою вину не признает.
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