Родительская палата просит запретить в РФ концерты беглых певцов и музыкантов

Депутат муниципального образования Краснознаменское Виталий Вышкварцев считает необходимым внести критерий нравственности в закон о культуре, чтобы защитить российское общество от деградации.
Общественная организация «Родительская палата России» обратилась в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с требованием запрета выступлений в России творческих коллективов, которые дискредитируют Вооруженные силы Российской Федерации в рамках проведения СВО. Среди артистов, концерты которых призывает не допустить Родительская палата — Валерий Меладзе, группы «Машина времени», «Ногу свело» и другие.
По словам депутата муниципального образования Краснознаменское Виталия Вышкварцева, цель обращения состоит не только в запрете на концертную деятельность в РФ сбежавших певцов и музыкантов, но и в доработке действующего закона о культуре.
«Закон о культуре, который у нас уже действует на протяжении 30 лет, он очень порочный, на мой взгляд. Потому что основная статья, по-моему, девятая, говорит о некоем культурном суверенитете для деятелей культуры. И такие культурные деятели, как Меладзе и Макаревич, понимают культурную автономию, как свободу делать то, что им хочется. Но мы сейчас не можем позволять этим деятелям творить, что они хотят, потому что они разрушают фундамент российского государства», — заявил Виталий Вышкварцев в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».
Депутат считает, что основной закон, который призван защищать духовно-нравственные основы российского государства, должен содержать соответствующую идеологическую привязку. По его словам, в России испокон века вопросам нравственного воспитания уделялось огромное значение, оно формировало тот характер и тип людей, которые любили и защищали свою Родину. Исключение нравственных критериев из творческой повестки, считает депутат, привело к тому, что стали доминировать деструктивные и антипатриотические темы.
«Основной задачей сегодня также является воспитание высоконравственной личности. Но как мы можем ее нравственно воспитать, когда мы видим, что льется с площадок концертных, с театров, с телевидения и так далее? До недавнего времени это был океан, сейчас, слава Богу, речушки, которые, я думаю, скоро совсем обмелеют», — отметил Виталий Вышкварцев.
Необходимо, по мнению депутата, также внести изменения в Гражданский кодекс, Уголовный кодексе и Кодекс об административных правонарушениях, которые позволяли бы на законных основаниях расторгать заключаемые иноагентами договоры на проведение концертов, аренду площадок и оборудования.
«Нужны основания для признания сделок недействительными, если мы с вами понимаем, что эти люди приехали сюда хулить святое Евангелие, наши нравственные ценности, хулить Российскую Федерацию и общество, дискредитировать наши вооруженные силы и все, что делается президентом РФ для нашей общей победы. Я бы, например, запретил таким людям как Меладзе и Макаревич заключать сделки на аренду помещения в клубах, где они планируют выступать», — заявил Виталий Вышкварцев.
По мнению депутата, вносить подобные правки позволяет часть третья статьи 55 Конституции РФ, которая говорит, что права и свободы граждан могут быть ограничены федеральным законом для защиты нравственности.
С депутатом согласна директор Автономной некоммерческой организации социально-правовой поддержки семей с детьми и защиты детства «Мы ЗА перемены» Надежда Жилина. По ее словам, общественникам сейчас приходится прикладывать много сил, чтобы отменить концерт кого-то из музыкантов, кто внедряет деструктивные смыслы в молодежную среду.
«В начале 2022 года от имени родительского сообщества было написано огромное количество обращений с требованием отменить концерт группы «Рамштайн» в Новосибирске и вообще запрете концертной деятельности этой группы на всей территории РФ. В начале февраля месяца мы увидели отклик на свои обращения, так как лидер группы Тилль Линдеманн перенос свою концертную деятельность на другой год», — рассказала Надежда Жилина.
Немалых усилий стоила педагогу, основателю групп, работающих по методу Монтессори Лии Бабаевой отмена концертов в РФ исполнителей «Инстасамка» и «Полматери». По ее словам, они весьма популярны среди молодежи, но то, к чему призывают, отличается пошлостью и крайним экстремизмом.
«Инстасамка была непотопляемой до недавнего времени. Теперь хочу обрадовать родителей, бабушек и дедушек: кажется, в этом году эта девушка к нам не приедет с концертами, хотя очень хочет, так как за границей жизнь дорогая»,— заявила Лия Бабаева.
Педагог считает безответственными заявления, будто тексты этих исполнительниц безвредны. По ее словам, психика молодых людей устроена таким образом, что они легко впитывают транслируемые им смыслы, начинают их повторять и претворяют в жизнь. То, что навязываемые им смыслы ведут к деградации и неминуемой погибели, они не задумываются, отметила Лия Бабаева.
Преподаватель вокала, руководитель музыкальной школы в Московской области Светлана Горшкова считает важным следить также за текстами музыкантов на иностранных языках. По ее словам, там часто встречается много похабщины, и молодежь проникается их незамысловатым содержанием.
«Дети иногда приносят на занятия песни на иностранных языках, они даже не понимают, о чем эти песни. Я первым делом всегда смотрю перевод песен. И, конечно, тут страшное дело, о чем там поется: и о любви девочки к девочке, и о мужских гениталиях. Чего там только нет», — отметила Светлана Горшкова.
Но самое отвратительное, что иногда песни с такими текстами попадают на музыкальные детские конкурсы на телевидении. Получается, что ответственные за содержание транслируемых на ТВ текстов люди просто санкционируют их, обратила внимание Светлана Горшкова.