Родительская палата просит запретить в РФ концерты беглых певцов и музыкантов

Педагог считает безответственными заявления, будто тексты этих исполнительниц безвредны. По ее словам, психика молодых людей устроена таким образом, что они легко впитывают транслируемые им смыслы, начинают их повторять и претворяют в жизнь. То, что навязываемые им смыслы ведут к деградации и неминуемой погибели, они не задумываются, отметила Лия Бабаева.