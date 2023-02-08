Небензя: в СБ ООН западные страны не осудили Киев за применение химоружия в зоне СВО

Официальные представители США и других стран Североатлантического альянса на заседании Совбеза ООН не стали осуждать украинских военных за применение химического оружия в зоне спецоперации, несмотря на то, что постпред РФ Василий Небензя затронул данную тему. Об этом информирует РИА Новости.