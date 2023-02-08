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Небензя: в СБ ООН западные страны не осудили Киев за применение химоружия в зоне СВО

Армия
Небензя: в СБ ООН западные страны не осудили Киев за применение химоружия в зоне СВО

Официальные представители США и других стран Североатлантического альянса на заседании Совбеза ООН не стали осуждать украинских военных за применение химического оружия в зоне спецоперации, несмотря на то, что постпред РФ Василий Небензя затронул данную тему. Об этом информирует РИА Новости.

По словам постпреда РФ при ООН, власти западных государств неоднократно заявляли, что не допустят применение химического оружия кем-либо, однако на действия киевского режима в очередной раз закрыли глаза. Таковы двойные стандарты, подчеркнул Небензя.
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