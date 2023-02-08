«Визиты поддержки-солидарности»: Джаралла раскрыл цель поездки Зеленского в Великобританию

В среду, 8-го февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, где пообщался с премьер-министром страны Риши Сунаком и королем Карлом III. В этот же вечер украинский лидер направится во Францию на встречу с президентом Эммануэлем Макроном. В Париж также приедет канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Поездки Зеленского можно обозначить как «визиты поддержки». В последнее время появилось много публикаций, рассказывающих о проблемах Украины во всех сферах. Такое мнение выразил политический эксперт Владимир Джаралла во время беседы с корреспондентом ФАН.
«Экономика Украины разрушена, как ее создавать заново – неизвестно. В стране нет и намека на демократию, даже Конституция нарушается повсеместно. Несогласные не просто преследуются, их убивают. Свобода прессы ликвидирована. Вполне очевидно просматривается установление диктатуры не просто Зеленского, а его окружения. И все это не столь уж и задевало бы западного обывателя, если бы не факт того, что оплачивается это из его кармана, а конца и края этому не видно. Недовольный обыватель может выразить свое отношение к тем, кто сейчас стоит у власти, на выборах», – сообщил Джаралла.
Это понимают авторы украинского кризиса, добавляя к этому все более растущее напряжение среди союзников, считает политический эксперт. Им становится труднее удерживать единство, на общих встречах улыбки становятся все более натянутыми.
«Они организуют подобные визиты поддержки-солидарности, чтобы вызвать прилив чувств, оживить надежды, что "осталось чуть-чуть". Но какими бы не были технологии, они не могут изменить главного факта. На линии боев, которая медленно, но уверенно сдвигается вглубь Украины, люди, согнанные насильно со всей оставшейся территории, задаются одним вопросом: "за что?" За что они гибнут и ради чего? И если им повезет выжить, то как жить, когда ничего в стране не осталось? А скоро — и никого. Это подтверждает предположения, что противники России подошли, либо подходят к пределу своих возможностей. Не военно-промышленных, а политических. Потому, время работает на нашу страну – Россию», – заключил Владимир Джаралла.
Ранее политолог Юрий Кот заявил, что Зеленский «соткан из коррупции».