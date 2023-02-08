«Визиты поддержки-солидарности»: Джаралла раскрыл цель поездки Зеленского в Великобританию

В среду, 8-го февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, где пообщался с премьер-министром страны Риши Сунаком и королем Карлом III. В этот же вечер украинский лидер направится во Францию на встречу с президентом Эммануэлем Макроном. В Париж также приедет канцлер ФРГ Олаф Шольц.