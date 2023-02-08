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Минобороны Индонезии призвало военных равняться на ВС РФ

Армия
Минобороны Индонезии призвало военных равняться на ВС РФ

Индонезия должна равняться на российскую армию и перенимать многолетний опыт функционирования Вооруженных сил РФ, считает министр обороны страны Прабово Субианто.

Политик назвал российскую армию примером для подражания во время выступления перед военными в Джакарте. Слова министра приводит местный портал Tribun.

«По сравнению с Россией, примерно на каком уровне находится военная мощь Индонезии? Безусловно, российская армия на порядок выше и лучше», — высказался он.

Субианто читает, что примером Москвы армия Индонезии может себя мотивировать на пути к совершенствованию. По мнению министра, властям следует с большим энтузиазмом отнестись к развитию вооруженных сил страны.
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