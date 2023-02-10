Актрису Людмилу Артемьеву через ФАН поздравил с юбилеем режиссер Александр Данилов

Актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая, заслуженная артистка России Людмила Артемьева родилась 10 февраля 1963 года. В день рождения артистки через ФАН юбиляршу поздравил режиссер Александр Данилов.
Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артисткой на проекте «Чемпион. Только вперед!».
«Она очень скромный, интеллигентный человек. У меня самые хорошие впечатления. Мне с ней понравилось работать. Артисты бывают разные, но, несмотря на то, что она звезда первой величины, она очень профессиональна. Она очень ответственно подходит к своей работе. Очень дисциплинирована. Как актриса она бесподобна. Она очень гибкая. С ней очень комфортно», — сообщил режиссер.
Александр Данилов также рассказал о еще одной уникальной способности Людмилы Артемьевой, которая иллюстрирует ее выдающийся талант.
«Она фантастически импровизирует. Не было ни одного раза, чтобы она забыла текст. С точки зрения монтажности она всегда все делает одинаково. Для монтажа это настоящая находка. Сейчас мало артистов, которые в состоянии так импровизировать и настолько ответственно подходить к тому, что мы делаем», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес юбилярши.
«Прежде всего оставаться такой же, с большим объемом энергии. Много интересных проектов, которые вдохновляли бы ее», — напутствовал Александр Данилов.
Ранее режиссер Сергей Гинзбург через ФАН поздравил с днем рождения генерального директора АО «Первый канал» Константина Эрнста. Собеседник отметил, что именинника отличает манера браться за самые смелые проекты.