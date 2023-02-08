Эштон Кутчер частично лишился слуха из-за тяжелого заболевания

Звезда фильмов «Эффект бабочки» и «Бабник» Эштон Кутчер признался, что частично потерял слух из-за тяжелого заболевания. Актер оглох на одно ухо из-за осложнений волчанки.
Недавно артист появился на премьере романтической комедии «К тебе или ко мне?», в которой снимался с Риз Уизерспун. На ковровой дорожке Кутчер выглядел странно. Актер объяснил это частичной потерей слуха.
«Я не очень хорошо слышу, глух на одно ухо, слышу только другим», — поделился артист в подкасте Chicks in the Office.
Кутчер пояснил, что на премьере не мог нормально слышать фотографов, передает издание argumenti.ru. Многие выкрикивали его имя с просьбой посмотреть в камеру, но актер не понимал, кто его зовет.
Напомним, Кутчер рассказывал, что волчанка негативно повлияла на его опорно-двигательный аппарат. Актер потратил год на восстановление после осложнений, вызванных аутоиммунным заболеванием.