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Эштон Кутчер частично лишился слуха из-за тяжелого заболевания

Шоу-бизнес
Эштон Кутчер частично лишился слуха из-за тяжелого заболевания

Звезда фильмов «Эффект бабочки» и «Бабник» Эштон Кутчер признался, что частично потерял слух из-за тяжелого заболевания. Актер оглох на одно ухо из-за осложнений волчанки.

Недавно артист появился на премьере романтической комедии «К тебе или ко мне?», в которой снимался с Риз Уизерспун. На ковровой дорожке Кутчер выглядел странно. Актер объяснил это частичной потерей слуха.

«Я не очень хорошо слышу, глух на одно ухо, слышу только другим», — поделился артист в подкасте Chicks in the Office.

Кутчер пояснил, что на премьере не мог нормально слышать фотографов, передает издание argumenti.ru. Многие выкрикивали его имя с просьбой посмотреть в камеру, но актер не понимал, кто его зовет.

Напомним, Кутчер рассказывал, что волчанка негативно повлияла на его опорно-двигательный аппарат. Актер потратил год на восстановление после осложнений, вызванных аутоиммунным заболеванием.
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