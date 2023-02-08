Туристка полтора часа искала сбежавшую из переноски собаку в Пулково после прилета

Прилетевшая из Турции в Петербург россиянка полтора часа искала сбежавшую из переноски собаку, за которой не уследили сотрудники аэропорта, сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».
Девушка прибыла из Стамбула ночным рейсом Turkish Airlines. Собака, за перелет которой она заплатила 50 тыс. рублей, летела в багажном отсеке. Когда сотрудники аэропорта выгружали сумки, переноска с псом разбилась, и он убежал.
Пассажирка с сотрудниками отправилась на поиски своего животного и нашла питомца в конце аэропорта. Хозяйка собаки, которая получила моральный ущерб, написала жалобу на авиакомпанию и аэропорт.