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Директора Цифромеда Селиванова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Происшествия
Директора Цифромеда Селиванова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения директору по развитию бизнеса компании АО «Цифромед» Роману Селиванову, подозреваемому в мошенничестве. Его отправили под домашний арест, отказав следствию в ходатайстве о заключении под стражу.

Правоохранители задержали топ-менеджера с поличным при получении 2,5 миллиона рублей от главы Московского центра новых технологий телекоммуникаций. Последний получил статус потерпевшего. Соответствующие данные следуют из материалов дела другого директора Цифромеда Леонида Коковина. Расследование продолжается.
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