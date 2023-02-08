Директора Цифромеда Селиванова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения директору по развитию бизнеса компании АО «Цифромед» Роману Селиванову, подозреваемому в мошенничестве. Его отправили под домашний арест, отказав следствию в ходатайстве о заключении под стражу.
Правоохранители задержали топ-менеджера с поличным при получении 2,5 миллиона рублей от главы Московского центра новых технологий телекоммуникаций. Последний получил статус потерпевшего. Соответствующие данные следуют из материалов дела другого директора Цифромеда Леонида Коковина. Расследование продолжается.