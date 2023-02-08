Бойцы Росгвардии провели учения по противодействию подводным диверсантам в Финском заливе

Водолазы сразу из пяти регионов, входящих в состав Северо-западного округа Росгвардии, приехали в Петербург, где отработали навыки противодиверсионной борьбы.
О специфических учениях в среду, 8 февраля, рассказала пресс-служба СЗО Росгвардии. Специалисты потренировались в водах Финского залива искать взрывные устройств в воде и на подводной части корпусов судов, а также отточили навыки борьбы с диверсантами. Учения проходили на глубине до 20 метров с использованием спецтехники.
В сборах приняли участие водолазные подразделения из Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Ленинградской, Архангельской, Мурманской и Калининградской областей. Среди них не только бойцы специального моторизованного полка и полка по охране важных гособъектов, но и из отрядов ОМОН, СОБР и вневедомственной охраны.