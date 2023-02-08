Бойцы Росгвардии провели учения по противодействию подводным диверсантам в Финском заливе

О специфических учениях в среду, 8 февраля, рассказала пресс-служба СЗО Росгвардии. Специалисты потренировались в водах Финского залива искать взрывные устройств в воде и на подводной части корпусов судов, а также отточили навыки борьбы с диверсантами. Учения проходили на глубине до 20 метров с использованием спецтехники.