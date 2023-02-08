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Небензя: Украина больше не будет представлять угрозу России

Политика
Небензя: Украина больше не будет представлять угрозу России

Россия намерена сделать так, чтобы от Украины больше никогда не исходила угроза. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат выступил на Совбезе Организации. В ходе мероприятия он перечислил требования к Украине для урегулирования конфликта.

«Мы сделаем так, чтобы никогда в будущем с территории Украины не должна будет больше исходить угроза ни России, ни ее союзникам, ни русской культуре, ни русскому языку», – сказал дипломат.

Небензя добавил, что в стране больше не будет героизации лиц, которые уничтожили сотни тысяч евреев, русских, поляков и украинцев.

Ранее Василий Небензя высказался о военной помощи Киеву со стороны Запада. По его словам, танки в зоне боевых действий «погоды не сделают».
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