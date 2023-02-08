Экс-футболисты «Зенита» Дзюба и Смольников заключили контракты с «Локомотивом»

Пресс-служба «Локомотива» сообщила в социальных сетях о подписании контрактов с форвардом Артемом Дзюбой и защитником Игорем Смольниковым. Оба футболиста перешли в столичный клуб на правах свободных агентов. Дзюба и Смольников, который является воспитанником академии «Локомотива», заключили контракты до конца нынешнего сезона.