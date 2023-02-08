Инфляция в России за последнюю неделю ускорилась до 0,26%

Росстат сообщил об ускорении инфляции с 31 января по 6 февраля до 0,26%. В период с 24 по 30 января показатель равнялся 0,21%.
Рост потребительских цен с начала февраля оценивается в 0,22%, тогда как с начала 2023 года — в 1%.
Годовая инфляция в начале текущего месяца сохранилась в районе 11,5%, как это было по состоянию на 30 января и 23 января. Точные данные относительно конца января Росстат опубликует 10 февраля, то есть годовая оценка, основанная на недельных данных, возможно, будет отличаться от итоговой.