Ливия отправила 40 тонн гуманитарной помощи в Сирию

Профильные структуры собрали и загрузили в самолет Ил-76 десятки тонн вещей первой необходимости и машину скорой помощи, который уже прибыл в Алеппо. Ожидается отправка и других воздушных судов, которые доставят грузы в аэропорты Сирийской Арабской Республики (САР).