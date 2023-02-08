Ливия отправила 40 тонн гуманитарной помощи в Сирию

Бенгази, 8 февраля. Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар поручил направить гуманитарную помощь Сирии в качестве поддержки в борьбе с последствиями землетрясения. Об этом сообщает издание Al Marsad.
Профильные структуры собрали и загрузили в самолет Ил-76 десятки тонн вещей первой необходимости и машину скорой помощи, который уже прибыл в Алеппо. Ожидается отправка и других воздушных судов, которые доставят грузы в аэропорты Сирийской Арабской Республики (САР).
«Ливийский самолет доставил 40 тонн гуманитарной помощи, состоящей из продуктов питания, медикаментов, одеял и машины скорой помощи», — заявил член исполкома провинции Алеппо доктор Абдель-Кадер Давалиби.
Стоит заметить, что многие страны мира оказывают помощь Сирии, несмотря на наложенные на республику международные санкции. Среди таких государств можно отметить Россию, Алжир, Египет, Тунис, ОАЭ и другие.
Ранее западные СМИ рассказали о давлении США на Ливию во время визита директора ЦРУ на восток и запад североафриканского государства. Мероприятие происходит в рамках кампании Вашингтона, направленной против РФ.