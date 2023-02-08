Американское издание 19FortyFive намекнуло, что президент Украины Владимир Зеленский наносит ущерб демократии на Украине. Однако, по мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдана Безпалько, это все равно ни к чему не приведет.
В публикации в числе недемократичных деяний киевского режима называются репрессии против оппозиционных партий, ограничение свободы прессы, гонения на РПЦ, посадки людей в тюрьмы без суда и следствия. Авторы статьи сокрушаются, что Зеленскому благоволят обе партии Конгресса США, изображая его поборником демократии и закрывая глаза на очевидные преступления против нее. И потому политики бороться с ним, видимо, не будут, а будут изображать героем.
Россия и раньше указывала на все преступления киевского режима, но ее не слушали. Сейчас наконец в США сами разглядели недостатки украинского руководства. Не исключено, что вскоре разглядят и его преступления в Донбассе. Богдан Безпалько, впрочем, не склонен согласиться с такими ожиданиями.
«Какие-то американцы, конечно, их давно и видели. Проблема в том, что американцы в лице своих официальных лиц действуют всегда в рамках политической целесообразности: “может быть, он сукин сын, но наш cукин сын”. Это же было сказано тоже в отношении человека, который, мягко говоря, допускал нарушение демократии в плане нарушения права на жизнь. Поэтому к Зеленскому будут относиться как к инструменту, если он полезен: его будут хранить, охранять, беречь. А если он станет не нужен, или вдруг возникнет необходимость смены элит, то тогда его соответственно могут действительно подвергнуть травле, каким-то там обвинениям и так далее — чтобы сместить с поста, например. Но пока что он вполне устраивает американскую политическую верхушку», — поделился своим мнением собеседник ФАН.
Ранее Богдан Безпалько заявил, что коррупция на Украине исчезнуть не может, ведь для США она — инструмент управления.