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Политолог Безпалько: США терпят Зеленского из политической целесообразности

Политика
Политолог Безпалько: США терпят Зеленского из политической целесообразности

Американское издание 19FortyFive намекнуло, что президент Украины Владимир Зеленский наносит ущерб демократии на Украине. Однако, по мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдана Безпалько, это все равно ни к чему не приведет.

В публикации в числе недемократичных деяний киевского режима называются репрессии против оппозиционных партий, ограничение свободы прессы, гонения на РПЦ, посадки людей в тюрьмы без суда и следствия. Авторы статьи сокрушаются, что Зеленскому благоволят обе партии Конгресса США, изображая его поборником демократии и закрывая глаза на очевидные преступления против нее. И потому политики бороться с ним, видимо, не будут, а будут изображать героем.

Россия и раньше указывала на все преступления киевского режима, но ее не слушали. Сейчас наконец в США сами разглядели недостатки украинского руководства. Не исключено, что вскоре разглядят и его преступления в Донбассе. Богдан Безпалько, впрочем, не склонен согласиться с такими ожиданиями.

Политолог Безпалько: США терпят Зеленского из политической целесообразности
«Какие-то американцы, конечно, их давно и видели. Проблема в том, что американцы в лице своих официальных лиц действуют всегда в рамках политической целесообразности: “может быть, он сукин сын, но наш cукин сын”. Это же было сказано тоже в отношении человека, который, мягко говоря, допускал нарушение демократии в плане нарушения права на жизнь. Поэтому к Зеленскому будут относиться как к инструменту, если он полезен: его будут хранить, охранять, беречь. А если он станет не нужен, или вдруг возникнет необходимость смены элит, то тогда его соответственно могут действительно подвергнуть травле, каким-то там обвинениям и так далее — чтобы сместить с поста, например. Но пока что он вполне устраивает американскую политическую верхушку», — поделился своим мнением собеседник ФАН.

Ранее Богдан Безпалько заявил, что коррупция на Украине исчезнуть не может, ведь для США она — инструмент управления.
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