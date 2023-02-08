Политолог Безпалько: США терпят Зеленского из политической целесообразности

В публикации в числе недемократичных деяний киевского режима называются репрессии против оппозиционных партий, ограничение свободы прессы, гонения на РПЦ, посадки людей в тюрьмы без суда и следствия. Авторы статьи сокрушаются, что Зеленскому благоволят обе партии Конгресса США, изображая его поборником демократии и закрывая глаза на очевидные преступления против нее. И потому политики бороться с ним, видимо, не будут, а будут изображать героем.