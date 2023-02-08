Журналист Сеймур Херш подтвердил причастность США к подрыву «Северных потоков»

Вашингтон, 8 февраля. США и Норвегия стоят за уничтожением газопроводов системы «Северный поток». Об этом в своей статье сообщил американский независимый журналист-расследователь Сеймур Херш.
В материале, который был опубликован на авторском сайте, репортер, ссылаясь на собственный осведомленный источник, рассказал обо всех этапах операции, начиная от планирования, заканчивая ее осуществлением.
По его словам, Норвегия была выбрана базой для проведения диверсии сразу по нескольким причинам. Это было обусловлено относительной ее близостью к маршруту «Северных потоков», наличием в Норвегии большого числа высококлассных водолазов с опытом работы в северных морях и расположенной в стране разветвленной военной инфраструктуры США. В частности, речь идет о базе подводных лодок, которая стала центральным логистическим элементом в реализации плана.
Закладка взрывчатки на газопроводы была выполнена в середине июня. Для этого были использованы учения BALTOPS 22, которые проходили в акватории Балтийского моря. В ходе военных игр специалисты водолазно-спасательного центра ВМС США, базирующегося в Панама-Сити на юго-западе Флориды, поместили дистанционно управляемые заряды на трех нитках газопровода. Спустя несколько месяцев взрывчатка была приведена в действие, остановив поставки российского газа в Германию.
Как отметил источник Херша, решение администрации Джо Байдена осуществить диверсию на газопроводах было принято после более чем девяти месяцев строго засекреченных дебатов внутри военных и разведывательных кругов США. При этом основной вопрос касался того, как наилучшим образом можно провести подобную операцию. О допустимости ее проведения речь не шла. Источник отдельно подчеркнул, что планирование диверсии началось до 24 февраля, когда стартовала российская спецоперация на Украине.
Основной проблемой стало соблюдение секретности, поскольку утечка информации, которая доказывала бы причастность США к уничтожению инфраструктурного объекта, не только спровоцировала бы скандал с Германией — важным союзником по НАТО, но и являлась бы Casus belli в отношениях с Москвой. Учитывая эти риски, некоторые группы в разведке и Госдепартаменте призывали отказаться от разработки подобных планов.
Тем не менее в начале 2022 года рабочая группа ЦРУ отчиталась перед межведомственной комиссией советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о выработке варианта диверсии.
Об этом свидетельствует тот факт, что за три недели до начала СВО Байден сообщил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о готовности «положить конец» газопроводу в случае начала конфликта на Украине.
«Если Россия вторгнется, "Северного потока—2" больше не будет. Мы положим ему конец», — заявил американский президент.
По словам собеседника журналиста, в марте несколько членов команды вылетели в Норвегию, чтобы встретиться с норвежской секретной службой и представителями военно-морского флота. Один из ключевых вопросов заключался в том, где именно лучше всего установить взрывчатку. Норвежский флот быстро нашел нужное место на мелководье Балтийского моря в нескольких милях от датского острова Борнхольм. Трубопроводы проходили на расстоянии более мили друг от друга на глубине около 80 метров.
Это было бы вполне по силам водолазам, которым предстояло установить заряды, работая с минного тральщика класса Alta ВМС Норвегии. Кроме того, именно норвежская сторона настояла на том, что прикрытием для проведения столь сложной операции должны стать учения BALTOPS.
Механизмом подрыва зарядов в итоге был выбран сигнал, полученный детонаторами с гидроакустического буя, который в условный день будет сброшен с противолодочного самолета НАТО.
26 сентября 2022 года самолет-разведчик ВМС Норвегии P8 Poseidon совершил, казалось бы, обычный полет и сбросил гидроакустический буй. Несколько часов спустя три из четырех трубопроводов были выведены из строя.
После взрыва «Северных потоков» западные СМИ поспешили обвинить в произошедшем Москву. Тем не менее утечки со стороны ряда лидеров западных стран, включая экс-премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд позволяли прийти к выводу, что за диверсией стоит Вашингтон и его союзники по НАТО.
«Это потрясающая возможность раз и навсегда избавиться от зависимости от российской энергетики. Это очень важно и открывает огромные стратегические возможности на ближайшие годы», — заявил после случившегося глава Госдепа Энтони Блинкен.
В то же время, как отметил источник Херша, Москва с самого начала была прекрасно осведомлена о том, кто на самом деле стоит за уничтожением газопровода. И это несет огромные риски для старта полномасштабной войны на подводных коммуникациях.
«Единственным недостатком этого плана было то, что его реализовали», — уверен он.
Сам Сеймур Херш в комментарии РИА Новости подтвердил достоверность сведений, опубликованных в статье.