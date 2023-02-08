Журналист Сеймур Херш подтвердил причастность США к подрыву «Северных потоков»

По словам собеседника журналиста, в марте несколько членов команды вылетели в Норвегию, чтобы встретиться с норвежской секретной службой и представителями военно-морского флота. Один из ключевых вопросов заключался в том, где именно лучше всего установить взрывчатку. Норвежский флот быстро нашел нужное место на мелководье Балтийского моря в нескольких милях от датского острова Борнхольм. Трубопроводы проходили на расстоянии более мили друг от друга на глубине около 80 метров.