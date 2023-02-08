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Журналист Боке: на Западе стараются утаить факты применения западного оружия в Донбассе

Общество
Журналист Боке: на Западе стараются утаить факты применения западного оружия в Донбассе

На Западе действует европейско-американская организация, которая пытается утаить факты использования оружия коллективного Запада в отношении гражданского населения Донбасса. На это указал журналист из Франции Адриан Боке.

В интервью главе Фонда борьбы с репрессиями Мире Тэрада он признался, что владеет доказательствами преступного применения французского и американского вооружения. По словам корреспондента, официальный Париж не позволяет ему высказываться по этому поводу из-за тотальной цензуры в стране.

При этом журналист допустил, что впоследствии данные материалы могут быть рассмотрены в рамках военного трибунала.

«На уровне СМИ на Западе существует европейско-американская организация, цель которой скрыть факты применения западного оружия против гражданских Донбасса», — подчеркнул Боке.

Корреспондент также рассказал главе российского ФБР, кто стоял за планированием и организацией покушения на его жизнь. Это произошло осенью прошлого года в Стамбуле. Помимо этого, Боке дал понять Тэрада, сколько денег конфликт на Украине приносит США.
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