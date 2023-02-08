Журналист Боке: на Западе стараются утаить факты применения западного оружия в Донбассе

Корреспондент также рассказал главе российского ФБР, кто стоял за планированием и организацией покушения на его жизнь. Это произошло осенью прошлого года в Стамбуле. Помимо этого, Боке дал понять Тэрада, сколько денег конфликт на Украине приносит США.