На Западе действует европейско-американская организация, которая пытается утаить факты использования оружия коллективного Запада в отношении гражданского населения Донбасса. На это указал журналист из Франции Адриан Боке.
В интервью главе Фонда борьбы с репрессиями Мире Тэрада он признался, что владеет доказательствами преступного применения французского и американского вооружения. По словам корреспондента, официальный Париж не позволяет ему высказываться по этому поводу из-за тотальной цензуры в стране.
При этом журналист допустил, что впоследствии данные материалы могут быть рассмотрены в рамках военного трибунала.
«На уровне СМИ на Западе существует европейско-американская организация, цель которой скрыть факты применения западного оружия против гражданских Донбасса», — подчеркнул Боке.
Корреспондент также рассказал главе российского ФБР, кто стоял за планированием и организацией покушения на его жизнь. Это произошло осенью прошлого года в Стамбуле. Помимо этого, Боке дал понять Тэрада, сколько денег конфликт на Украине приносит США.