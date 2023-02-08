Журналистка Соколовская объяснила неожиданный визит Зеленского в Лондон

Президент Украины Владимир Зеленский решился на первую поездку в Лондон с начала российской спецоперации. Реальную цель лидера страны раскрыла его соотечественница, журналистка Янина Соколовская.
По ее словам, украинский лидер отправился в Соединенное Королевство не ради попытки заполучить новые вооружения для Киева или объятий с британским премьером Риши Сунаком. Соколовская уверена: шаг Зеленского означает, что приближение финализации переговоров и поиска компромисса с Россией.
«И это мне, честно говоря, дает надежду. Они могут заявлять все что угодно – это переговорная позиция. Повышение градуса эскалации – это тоже поддержка переговорной позиции», — заявила журналистка в программе «Время покажет».
Как сообщали британские телеканалы, Зеленский в Лондоне попросил направить Киеву дальнобойное оружие, передает «360». Президент Украины планирует встретиться 8 февраля с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.