Журналистка Соколовская объяснила неожиданный визит Зеленского в Лондон

По ее словам, украинский лидер отправился в Соединенное Королевство не ради попытки заполучить новые вооружения для Киева или объятий с британским премьером Риши Сунаком. Соколовская уверена: шаг Зеленского означает, что приближение финализации переговоров и поиска компромисса с Россией.