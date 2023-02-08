Бизнесмен из Египта «заказал» полицейскому убийство жены в Омске

Правоохранители задержали в Омске коммерсанта из Египта. Злоумышленник «заказал» убийство жены, но преступление было предотвращено, сообщил Telegram-канал Shot.
Иностранец женился на россиянке. За период семейной жизни он построил бизнес, занимаясь торговлей соками и оборудованием. Культурные различия вынудили пару подать на развод. Иностранец знал, что может потерять часть бизнеса. Он решил устранить жену, чтобы ей ничего не досталось.
Предприниматель стал искать в Сети человека, который бы за деньги совершил расправу. За 700 тысяч рублей он нашел исполнителя, который оказался сотрудником полиции.
Фигурант передал ему аванс в размере 1000 евро. Затем стражи порядка сделали имитацию убийства и прислали заказчику поддельное фото. Он приехал, чтобы расплатиться, и был задержан.