Иностранец женился на россиянке. За период семейной жизни он построил бизнес, занимаясь торговлей соками и оборудованием. Культурные различия вынудили пару подать на развод. Иностранец знал, что может потерять часть бизнеса. Он решил устранить жену, чтобы ей ничего не досталось.