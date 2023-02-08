Кластер «СОЮЗ» сообщил, что около 60% россиян редко проводят время со своими детьми

Порядка 60% россиян заявили, что редко проводят время с детьми, сообщили аналитики жилого кластера юности и здоровья «СОЮЗ».
Специалисты провели исследование среди более чем тысячи граждан. Они выяснили, сколько россиян уделяют достаточно времени своим детям, передает «Газета.ru».
Каждый вечер со своим ребенком проводят только 28% респондентов. Около 12% видятся с детьми не так часто, но регулярно с ними играют. Порядка 22% россиян заявили, что вообще не проводят время с потомками, аргументируя это тем, что для этого у них есть свои друзья, сообщили аналитики.