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Кластер «СОЮЗ» сообщил, что около 60% россиян редко проводят время со своими детьми

Общество
Кластер «СОЮЗ» сообщил, что около 60% россиян редко проводят время со своими детьми

Порядка 60% россиян заявили, что редко проводят время с детьми, сообщили аналитики жилого кластера юности и здоровья «СОЮЗ».

Специалисты провели исследование среди более чем тысячи граждан. Они выяснили, сколько россиян уделяют достаточно времени своим детям, передает «Газета.ru».

Каждый вечер со своим ребенком проводят только 28% респондентов. Около 12% видятся с детьми не так часто, но регулярно с ними играют. Порядка 22% россиян заявили, что вообще не проводят время с потомками, аргументируя это тем, что для этого у них есть свои друзья, сообщили аналитики.
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