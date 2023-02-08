Россиянам назвали напиток, который защищает от COVID-19

Доступный каждому россиянину напиток может защитить от заражения коронавирусом, выяснили ученые из Медицинской школы Университета Вирджинии и Индии.
Зеленый чай содержит в себе галлат эпигаллокатехина (EGCG), который борется с вирусными инфекциями. Исследователи уже несколько десятков лет изучают это вещество и пытаются использовать его в лечении различных заболеваний, передает журнал Phytomedicine Plus.
EGCG разрывает соединение спайкового белка SARS-CoV-2 и не дает коронавирусу инфицировать организм человека. Такая модель хорошо работает вне живого организма, а вот внутри происходят сбои.
Галлат эпигаллокатехина плохо всасывается в кишечнике и сильно перерабатывается в печени в связи с чем имеет низкую биодоступность. Ученые предполагают, что это вещество можно будет применять в виде жидкостей для полоскания рта и горла.